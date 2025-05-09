В Киеве полиция запретила женщине у Вечного огня включать песню «День Победы»

В Киеве правоохранители попросили женщину у Вечного огня в парке Славы выключить песню «День Победы», сообщает украинский телеканал «Новости.LIVE». По словам полиции, публичное воспроизведение этой композиции запрещено. На возражения гражданки стражи порядка ответили, что её можно слушать только дома.