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9 мая, 12:44

В Киеве полиция запретила женщине у Вечного огня включать песню «День Победы»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rospoint

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rospoint

В Киеве правоохранители попросили женщину у Вечного огня в парке Славы выключить песню «День Победы», сообщает украинский телеканал «Новости.LIVE». По словам полиции, публичное воспроизведение этой композиции запрещено. На возражения гражданки стражи порядка ответили, что её можно слушать только дома.

В Киеве женщина включила песню «День Победы«. Видео © украинские соцсети

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Ранее Life.ru сообщал, что в Киеве правоохранительные органы задержали пожилую женщину за ношение пилотки с красной звездой в парке Славы. Бабушка пришла возложить цветы к мемориалу погибшим героям, после чего была доставлена в Печерский районный отдел полиции.

Александра Мышляева
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