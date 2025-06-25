Лифт с девушкой внутри рухнул с седьмого этажа во Владивостоке

Ранее в Астрахани произошло ЧП с падением лифта в жилом доме, в результате чего пострадал ребёнок. Инцидент случился, когда кабина внезапно упала с шестого этажа, но была остановлена аварийной системой. В момент происшествия в лифте находилась семья из пяти человек: супружеская пара с двумя детьми 4 и 7 лет, а также брат одного из родителей.