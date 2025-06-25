Лифт с девушкой внутри рухнул с седьмого этажа во Владивостоке
Прокуратура: Во Владивостоке лифт с девушкой в кабине упал с седьмого этажа
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Во Владивостоке лифт с девушкой внутри рухнул с седьмого этажа. Инцидент произошёл 25 июня в жилом доме на улице Сабанеева, 15.
Свидетели происшествия немедленно вызвали экстренные службы, которые оказали помощь пострадавшей. Прокуратура совместно со специалистами Ростехнадзора проводит тщательную проверку для установления точных причин аварии. Особое внимание уделяется техническому состоянию лифта и соблюдению норм его эксплуатации.
Лифт с девушкой внутри упал с седьмого этажа в Приморье. Видео © Telegram / «Вести Приморье»
«Информация в соцсетях об обрыве троса и падении кабины не соответствует действительности», — заявили в прокуратуре.
Ранее в Астрахани произошло ЧП с падением лифта в жилом доме, в результате чего пострадал ребёнок. Инцидент случился, когда кабина внезапно упала с шестого этажа, но была остановлена аварийной системой. В момент происшествия в лифте находилась семья из пяти человек: супружеская пара с двумя детьми 4 и 7 лет, а также брат одного из родителей.