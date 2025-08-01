В Португалии студент отрубил голову иностранцу и принёс её в больницу

В Португалии 29-летний студент отрезал голову иностранному гражданину, завернул её в фольгу, положил в рюкзак и принёс в больницу. Об этом пишет издание Daily Mail. Правоохранители уже задержали подозреваемого, в убийстве он сознался.

«Голова мужчины, тело которого было обнаружено на улице в центре Лиссабона, передана полиции. По имеющимся данным, погибшим оказался 34-летний иностранный гражданин», — сказано в публикации.

Сам обвиняемый тоже является иностранцем. По его словам, со своей жертвой он познакомился за пару часов до расправы. Мужчины сильно поссорились, после чего преступник совершил «казнь». Возбуждено уголовное дело.