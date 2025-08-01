В Португалии студент отрубил голову иностранцу и принёс её в больницу
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В Португалии 29-летний студент отрезал голову иностранному гражданину, завернул её в фольгу, положил в рюкзак и принёс в больницу. Об этом пишет издание Daily Mail. Правоохранители уже задержали подозреваемого, в убийстве он сознался.
«Голова мужчины, тело которого было обнаружено на улице в центре Лиссабона, передана полиции. По имеющимся данным, погибшим оказался 34-летний иностранный гражданин», — сказано в публикации.
Сам обвиняемый тоже является иностранцем. По его словам, со своей жертвой он познакомился за пару часов до расправы. Мужчины сильно поссорились, после чего преступник совершил «казнь». Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Самаркандской области Узбекистана убили певицу Зебойи Жахон. В преступлении подозревается супруг артистки. Убийство произошло во время бытовой ссоры. Предположительно, в ходе конфликта мужчина задушил возлюбленную. Жахон воспитывала троих детей.