Известную певицу Жахон задушили в Узбекистане, подозреваемого задержали

В Самаркандской области Узбекистана убили певицу Зебойи Жахон. О происшествии сообщили в передаче Millar на телеканале Milliy TV.

В преступлении подозревается супруг артистки. Уточняется, что убийство произошло 26 июля в Тайлакском районе. В этот день муж Жахон пришёл встретиться с детьми, однако в какой-то момент между ним и певицей возникла ссора. Сообщается, что в ходе конфликта мужчина мог задушить свою супругу. Жахон воспитывала троих детей.

Как утверждает глава пресс-службы генпрокурора Узбекистана Хаёт Шамсутдинов, мужа Жахон задержали. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.