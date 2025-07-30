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Регион
29 июля, 23:02

Известную певицу Жахон задушили в Узбекистане, подозреваемого задержали

Milliy TV: В Узбекистане певицу Зебойи Жахон мог убить собственный муж

Обложка © freepik / rawpixel.com

Обложка © freepik / rawpixel.com

В Самаркандской области Узбекистана убили певицу Зебойи Жахон. О происшествии сообщили в передаче Millar на телеканале Milliy TV.

В преступлении подозревается супруг артистки. Уточняется, что убийство произошло 26 июля в Тайлакском районе. В этот день муж Жахон пришёл встретиться с детьми, однако в какой-то момент между ним и певицей возникла ссора. Сообщается, что в ходе конфликта мужчина мог задушить свою супругу. Жахон воспитывала троих детей.

Как утверждает глава пресс-службы генпрокурора Узбекистана Хаёт Шамсутдинов, мужа Жахон задержали. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

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Известного актёра казнили за убийство 16-летней девушки в лесу в её день рождения

Ранее в российской столице был задержан убийца театрального актёра Олега Косовненко. Преступление произошло свыше 30 лет назад, однако его виновника задержали только недавно. Убийцей оказался мужчина по имени Игорь Лысенко, проживающий в Подмосковье. Он уже был судим в 2009-м году по статье «Разбой».

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Виталий Приходько
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