В Москве спустя 30 лет задержали убийцу актёра Олега Косовненко

В Москве задержали убийцу, который более 30 лет назад расправился с известным театральным актёром Олегом Косовненко. По данным SHOT, преступника удалось найти несколько дней назад, им оказался житель Подмосковья Игорь Лысенко.

11 сентября 1993 года Косовненко застрелили во дворе дома на улице Щукинская. Это произошло за несколько дней до премьеры спектакля, в котором он должен был играть. Позднее в другом районе столицы — на улице Авиационной — обнаружили тело девушки, которая незадолго до этого встречалась с артистом. На её шее были обнаружены ножевые ранения.

Убийца ранее уже был судим в 2009-м году по статье «Разбой». Сейчас он находится под стражей.