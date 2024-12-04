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4 декабря, 14:07

«Не хочу вспоминать»: Азиза заявила, что гибели Талькова можно было избежать

Певица считает, что трагедии можно было избежать, если бы участники конфликта вели себя дипломатичнее. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / azizamusic

Певица считает, что трагедии можно было избежать, если бы участники конфликта вели себя дипломатичнее. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / azizamusic

Убийства Игоря Талькова можно было избежать. Об этом заявила певица Азиза в Петроградском районном суде Петербурга. По словам артистки, участники конфликта должны были вести себя дипломатичнее.

«Спокойнее надо было [вести себя], дипломатичнее, мирно», — подчеркнула она, добавив, что в шоу-бизнесе эмоции часто берут верх над разумом.

По словам артистки, в момент инцидента Малахов был её мужем. Она была знакома с убитым, но «не так хорошо». С Тальковым они были в хороших рабочих отношениях — мужчина казался певице спокойным человеком. Артистка отметила, что редко вспоминает о той ситуации.

«По мне видно, как я воспринимаю эту ситуацию 1991-го года. Я не часто её вспоминаю, если бы я часто её вспоминала, я пыталась все это забыть. С родственниками Талькова общаюсь — с сыном», — пояснила певица в интеревью 78.ru.

Конфликт начался из-за очерёдности выступлений: изначально Тальков должен был выступать предпоследним, а Азиза — перед ним. Игорь Малахов, телохранитель и концертный директор Азизы, потребовал изменить порядок выхода на сцену, что вызвало недовольство Талькова. В результате возникла потасовка, в ходе которой концертный директор Талькова Валерий Шляфман, отобрав пистолет у Малахова, случайно выстрелил в певца, что привело к его смерти.

Среди свидетелей по делу — множество знаменитостей, включая Олега Газманова, Игоря Николаева и Наташу Королёву. Азиза, вспоминая события, отметила, что в момент конфликта находилась в театральной столовой и слышала выстрелы.

Наташа Королёва дала показания по делу об убийстве Игоря Талькова
Наташа Королёва дала показания по делу об убийстве Игоря Талькова

Напомним, следствие по делу об убийстве Игоря Талькова закончилось 8 июня. Версия СК такая: 6 октября 1991 года между Валерием Шляфманом и Игорем Малаховым, охранявшим певицу Азизу, случился конфликт. Концертный директор выстрелил из имевшегося при себе револьвера в оппонента, но промахнулся и пуля попала Талькову в солнечное сплетение, что и стало причиной смерти. Дело рассматривалось заочно, ведь Шляфман с 1992 живёт в Израиле. Сегодня, 4 декабря, певица Азиза в суде раскрыла подробности той трагедии.

Юрий Бузина
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