«Не хочу вспоминать»: Азиза заявила, что гибели Талькова можно было избежать

Убийства Игоря Талькова можно было избежать. Об этом заявила певица Азиза в Петроградском районном суде Петербурга. По словам артистки, участники конфликта должны были вести себя дипломатичнее.

«Спокойнее надо было [вести себя], дипломатичнее, мирно», — подчеркнула она, добавив, что в шоу-бизнесе эмоции часто берут верх над разумом.

По словам артистки, в момент инцидента Малахов был её мужем. Она была знакома с убитым, но «не так хорошо». С Тальковым они были в хороших рабочих отношениях — мужчина казался певице спокойным человеком. Артистка отметила, что редко вспоминает о той ситуации.

«По мне видно, как я воспринимаю эту ситуацию 1991-го года. Я не часто её вспоминаю, если бы я часто её вспоминала, я пыталась все это забыть. С родственниками Талькова общаюсь — с сыном», — пояснила певица в интеревью 78.ru.

Конфликт начался из-за очерёдности выступлений: изначально Тальков должен был выступать предпоследним, а Азиза — перед ним. Игорь Малахов, телохранитель и концертный директор Азизы, потребовал изменить порядок выхода на сцену, что вызвало недовольство Талькова. В результате возникла потасовка, в ходе которой концертный директор Талькова Валерий Шляфман, отобрав пистолет у Малахова, случайно выстрелил в певца, что привело к его смерти.

Среди свидетелей по делу — множество знаменитостей, включая Олега Газманова, Игоря Николаева и Наташу Королёву. Азиза, вспоминая события, отметила, что в момент конфликта находилась в театральной столовой и слышала выстрелы.