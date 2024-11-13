Наташа Королёва дала показания по делу об убийстве Игоря Талькова

Эстрадная певица Наташа Королёва дала показания в суде по делу об убийстве Игоря Талькова в Санкт-Петербурге. Исполнительница рассказала, что её выступление прервали после выстрела в музыканта, концерт завершился. При этом стрельбы Королёва не слышала.

По словам певицы, они с Тальковым приехали на концерт вместе, их поселили на корабле. Исполнителя Королёва видела на завтраке, а потом их повезли на концерт в «Юбилейный». Даже гримёрки оказались рядом. И уже во время выступления певицу увели, сообщив, что в Игоря Талькова стреляли.

Напомним, что следствие по делу об убийстве Игоря Талькова завершилось 8 июня. По версии Следкома 6 октября 1991 года у Валерия Шляфмана и Игоря Малахова, который охранял певицу Азизу, произошёл конфликт. Концертный директор выстрелил в оппонента из револьвера, но попал в солнечное сплетение Талькову. Тот вскоре скончался. Позже стало известно, что дело об убийстве будет рассматриваться в заочном формате, так как обвиняемый с 1992 года скрывается в Израиле и обеспечить его участие в процессе невозможно. Три года назад дело о гибели Талькова возобновили. В ближайшее время суд опросит ещё около 100 человек.