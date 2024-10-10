«Я стрелял»: СМИ узнали, что Шляфман сказал следователям о смерти Талькова

Стали известны детали допроса в Израиле концертного директора Валерия Шляфмана, который обвиняется в убийстве певца Игоря Талькова в 1991 году. Он заявил, что брал в руки оружие и стрелял в помещении, где был смертельно ранен артист, сообщает kp.ru со ссылкой на источник.

«После того, как мы показали ему экспертизу, согласно которой на его рукаве были найдены следы пороха, Шляфман всё-таки признал: «Возможно, я выстрелил, но не в Талькова, а вверх, в Талькова я не попал», — сообщает источник.