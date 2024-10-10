«Я стрелял»: СМИ узнали, что Шляфман сказал следователям о смерти Талькова
Kp.ru: Шляфман признал на допросе, что мог стрелять перед убийством Талькова
Допрос Шляфмана в Израиле. Обложкка © Telegram / ГСУ СК России по Санкт-Петербургу
Стали известны детали допроса в Израиле концертного директора Валерия Шляфмана, который обвиняется в убийстве певца Игоря Талькова в 1991 году. Он заявил, что брал в руки оружие и стрелял в помещении, где был смертельно ранен артист, сообщает kp.ru со ссылкой на источник.
«После того, как мы показали ему экспертизу, согласно которой на его рукаве были найдены следы пороха, Шляфман всё-таки признал: «Возможно, я выстрелил, но не в Талькова, а вверх, в Талькова я не попал», — сообщает источник.
То есть, сам факт выстрела фигурант всё же признал, но его роковой характер отрицает и всё равно утверждает, что убил певца бойфренд певицы Азизы Игорь Малахов. По словам правоохранителей, Шляфман продолжал делать акцент, что он левша, а пороховые следы были обнаружены на правом рукаве, однако это не имеет особо важной роли в деле. Следователи уверены, что Шляфмана получится экстрадировать в Россию, если суд признает его виновным.
Напомним, версия следствия по данному делу такова: 6 октября 1991 года у Валерия Шляфмана произошёл раздор с Игорем Малаховым, который охранял певицу Азизу. Шляфман предпринял попытку застрелить охранника, но попал в Талькова. Рана оказалась смертельной. Дело об убийстве будет рассматриваться в заочном формате, так как обвиняемый с 1992 года скрывается от наказания в Израиле. Сегодня, 10 октября, стало известно о визите петербургских следователей в Израиль, где они допросили Валерия Шляфмана.