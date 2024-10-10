Следователи прилетели в Израиль и допросили обвиняемого в убийстве Талькова

Накануне Петроградский районный суд Петербурга заочно обвинил Шляфмана по пункту «д» статьи 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей), статье 15, пункту «д» статьи 102 УК РСФСР (покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей).

Напомним, версия следствия такова: 6 октября 1991 года у Валерия Шляфмана случилась ссора с Игорем Малаховым, который охранял певицу Азизу. Шляфман попытался выстрелить в сторожа, но попал в Талькова. Рана оказалась летальной. Позднее сообщили, что дело об убийстве будет рассматриваться в заочном формате, так как обвиняемый с 1992 года скрывается от правосудия в Израиле.