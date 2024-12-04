Азиза в суде рассказала, как разнимала драку перед убийством Талькова
Певица Азиза (настоящее имя Азиза Мухамедова) внесла ясность в дело об убийстве Игоря Талькова в 1991 году. Артистка объяснила в Петроградском районном суде Петербурга, что разнимала драку своего телохранителя Игоря Малахова и концертного директора певца Валерия Шляфмана, сообщает корреспондент Life.ru.
Азиза дала показания по делу об убийстве Игоря Талькова. Видео © Life.ru
Согласно заявлению певицы, после стычки она вернулась в свою гримёрку, а вскоре услышала крики, что Тальков ранен. Затем Азиза увидела пистолет в бачке унитаза, который затем передала полицейским как улику. Артистка пояснила, что Шляфман в ходе ссоры мог выхватить пистолет у Малахова и выстрелить в Талькова, будучи в состоянии аффекта.
Также певица отметила, что пострадала в драке перед стрельбой — у неё оторвался ноготь и она была вся в крови.
Напомним, расследование убийства Игоря Талькова закончилось 8 июня. Версия СК такова: 6 октября 1991 года между Валерием Шляфманом и Игорем Малаховым произошёл конфликт. Концертный директор выстрелил из имевшегося при себе револьвера в оппонента, но промахнулся и пуля попала Талькову в солнечное сплетение, что и стало причиной смерти. Дело рассматривалось заочно, ведь Шляфман с 1992 года живёт в Израиле. К нему на беседу летали российские следователи, где он признался, что стрелял, но в Талькова попасть не мог.
Telegram / Пресс-служба судов общей юрисдикции Санкт-Петербурга