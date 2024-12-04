Азиза в суде рассказала, как разнимала драку перед убийством Талькова

Певица Азиза (настоящее имя Азиза Мухамедова) внесла ясность в дело об убийстве Игоря Талькова в 1991 году. Артистка объяснила в Петроградском районном суде Петербурга, что разнимала драку своего телохранителя Игоря Малахова и концертного директора певца Валерия Шляфмана, сообщает корреспондент Life.ru.

Азиза дала показания по делу об убийстве Игоря Талькова. Видео © Life.ru

Согласно заявлению певицы, после стычки она вернулась в свою гримёрку, а вскоре услышала крики, что Тальков ранен. Затем Азиза увидела пистолет в бачке унитаза, который затем передала полицейским как улику. Артистка пояснила, что Шляфман в ходе ссоры мог выхватить пистолет у Малахова и выстрелить в Талькова, будучи в состоянии аффекта.

Также певица отметила, что пострадала в драке перед стрельбой — у неё оторвался ноготь и она была вся в крови.