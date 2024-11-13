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13 ноября, 14:42

Отец Децла не явился свидетелем в суд по делу об убийстве Игоря Талькова

Толмацкий и Муромов отказались дать показания в суде по делу Игоря Талькова

Продюсер Александр Толмацкий и певец Михаил Муромов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/alexandertolmatskiy, © Wikipedia

Продюсер Александр Толмацкий и певец Михаил Муромов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/alexandertolmatskiy, © Wikipedia

Два музыкальных деятеля из эпохи 90-х — продюсер Александр Толмацкий (отец рэпера Децла) и певец Михаил Муромов — проигнорировали повестку в петербургский суд по делу об убийстве певца Игоря Талькова. Об этом написала глава объединённого пресс-службы судов Северной столицы Дарья Лебедева.

«Гражданин Толмацкий начал с козырей: «А вы знаете, вообще, кто я?». Тут, честно признаюсь, мне пришлось прибегнуть к помощи Сети, чтобы узнать, кому же такому мы звоним. Кстати, так Толмацкий ответил судье. <...> Если кратко, Толмацкий объяснил, что ему не до суда и долга»,написала она.

Что касается Муромова, то на звонок по его номеру телефона ответила женщина, которая попросила направить судебную повестку почтой. Правда, при этом она заявила, что в отделение за ней никто не пойдёт. Лебедева напомнила, что суд имеет право штрафовать за уклонение от явки или даже прибегнуть к приводу, и знаменитость никак от этого не защищает.

Глава пресс-службы петербургских судов добавила что в суд вызывали также певца Игоря Николаева. Он, в отличие от двух упомянутых выше деятелей искусства, сразу пошёл на контакт и планирует давать показания. Также вызвали певицу Лолиту. В планах суда пригласить и рэпера Богдана Титомира, но с ним пока не удалось связаться.

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Напомним, следствие по делу об убийстве Игоря Талькова закончилось 8 июня. Версия СК такая: 6 октября 1991 года между Валерием Шляфманом и Игорем Малаховым, охранявшим певицу Азизу, случился конфликт. Концертный директор выстрелил из имевшегося при себе револьвера в оппонента, но промахнулся и пуля попала Талькову в солнечное сплетение, что и стало причиной смерти. Дело рассматривалось заочно, ведь Шляфман с 1992 живёт в Израиле. Сегодня показания в суде дала певица Наталья Королёва. В ближайшее время планируется опрос порядка ещё 100 человек.

Юрий Лысенко
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