Отец Децла не явился свидетелем в суд по делу об убийстве Игоря Талькова

Два музыкальных деятеля из эпохи 90-х — продюсер Александр Толмацкий (отец рэпера Децла) и певец Михаил Муромов — проигнорировали повестку в петербургский суд по делу об убийстве певца Игоря Талькова. Об этом написала глава объединённого пресс-службы судов Северной столицы Дарья Лебедева.

«Гражданин Толмацкий начал с козырей: «А вы знаете, вообще, кто я?». Тут, честно признаюсь, мне пришлось прибегнуть к помощи Сети, чтобы узнать, кому же такому мы звоним. Кстати, так Толмацкий ответил судье. <...> Если кратко, Толмацкий объяснил, что ему не до суда и долга», — написала она.

Что касается Муромова, то на звонок по его номеру телефона ответила женщина, которая попросила направить судебную повестку почтой. Правда, при этом она заявила, что в отделение за ней никто не пойдёт. Лебедева напомнила, что суд имеет право штрафовать за уклонение от явки или даже прибегнуть к приводу, и знаменитость никак от этого не защищает.

Глава пресс-службы петербургских судов добавила что в суд вызывали также певца Игоря Николаева. Он, в отличие от двух упомянутых выше деятелей искусства, сразу пошёл на контакт и планирует давать показания. Также вызвали певицу Лолиту. В планах суда пригласить и рэпера Богдана Титомира, но с ним пока не удалось связаться.