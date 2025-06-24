Расправа над сотрудниками школы раскрыта спустя 20 лет, убийцей оказался отец шестерых детей
Тройное убийство работников школы в Свердловской области раскрыто спустя 20 лет
В Свердловской области спустя два десятилетия удалось раскрыть жестокое убийство трёх сотрудников Килачёвской школы, совершённое в 2005 году. Тогда в подсобке учебного заведения собрались двое сторожей — супружеская пара, 54-летний учитель труда и 30-летний сварщик. Застолье закончилось трагедией: после ссоры и пьяной драки сварщик зарезал учителя, а затем убил сторожа и его жену, пытавшихся вмешаться.
Убийца все эти годы продолжал работать сварщиком. Фото © Telegram / SHOT
Преступник уничтожил улики, выбросив нож в болото и сожгя одежду, после чего скрылся. Как сообщает Telegram-канал SHOT, убийцу удалось вычислить лишь недавно. Сейчас 50-летний мужчина, отец шестерых детей, продолжает работать сварщиком. Его задержали, и дело передано в суд.
Тем временем «Битцевский маньяк» Александр Пичушкин, который уже 17 лет находится в колонии для пожизненно осуждённых, заявил о готовности признаться ещё в 11 нераскрытых убийствах в Москве. Сотрудники Главного оперативного управления ФСИН России и Главного управления уголовного розыска МВД России получили данные о причастности серийного убийцы к нераскрытым преступлениям во время совместных следственных мероприятий.
Обложка © Telegram / SHOT