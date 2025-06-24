Расправа над сотрудниками школы раскрыта спустя 20 лет, убийцей оказался отец шестерых детей

В Свердловской области спустя два десятилетия удалось раскрыть жестокое убийство трёх сотрудников Килачёвской школы, совершённое в 2005 году. Тогда в подсобке учебного заведения собрались двое сторожей — супружеская пара, 54-летний учитель труда и 30-летний сварщик. Застолье закончилось трагедией: после ссоры и пьяной драки сварщик зарезал учителя, а затем убил сторожа и его жену, пытавшихся вмешаться.

Убийца все эти годы продолжал работать сварщиком. Фото © Telegram / SHOT

Преступник уничтожил улики, выбросив нож в болото и сожгя одежду, после чего скрылся. Как сообщает Telegram-канал SHOT, убийцу удалось вычислить лишь недавно. Сейчас 50-летний мужчина, отец шестерых детей, продолжает работать сварщиком. Его задержали, и дело передано в суд.