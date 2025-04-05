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5 апреля, 07:14

Раскрыто ещё 11 убийств «битцевского маньяка», на его счету уже 60 жертв

«Битцевский маньяк» Пичушкин готов признаться ещё в 11 нераскрытых убийствах

«Битцевский маньяк» Александр Пичушкин. Фото © ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков

«Битцевский маньяк» Александр Пичушкин. Фото © ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков

«Битцевский маньяк» Александр Пичушкин, который уже 17 лет находится в колонии для пожизненно осуждённых, заявил о готовности признаться ещё в 11 нераскрытых убийствах в Москве. Об этом сообщили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ.

«Пичушкин заявил о готовности дачи признательных показаний о совершении им 11 убийств мужчин и женщин в районе Северное Бутово», — рассказали в пресс-бюро ФСИН

Сотрудники Главного оперативного управления ФСИН России и Главного управления уголовного розыска МВД России получили данные о причастности серийного убийцы к нераскрытым преступлениям во время совместных следственных мероприятий.

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Пичушкин был приговорён в 2007 году к пожизненному лишению свободы за убийство 49 человек в Битцевском лесу. Своё первое убийство маньяк совершил в 18 лет – 1992 году он задушил своего однокурсника в ПТУ, где Пичушкин учился на слесаря. Однако серийно убивать он начал в 2001 году, работая грузчиком недалеко от Битцевского парка. Трупы своих жертв он прятал в канализационные люки. Пичушкин тщательно готовился к каждому убийству. Чаще всего маньяк убивал пожилых мужчин: алкоголиков или бомжей.

Андрей Бражников
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