Раскрыто ещё 11 убийств «битцевского маньяка», на его счету уже 60 жертв

«Битцевский маньяк» Александр Пичушкин, который уже 17 лет находится в колонии для пожизненно осуждённых, заявил о готовности признаться ещё в 11 нераскрытых убийствах в Москве. Об этом сообщили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ.

Пичушкин был приговорён в 2007 году к пожизненному лишению свободы за убийство 49 человек в Битцевском лесу. Своё первое убийство маньяк совершил в 18 лет – 1992 году он задушил своего однокурсника в ПТУ, где Пичушкин учился на слесаря. Однако серийно убивать он начал в 2001 году, работая грузчиком недалеко от Битцевского парка. Трупы своих жертв он прятал в канализационные люки. Пичушкин тщательно готовился к каждому убийству. Чаще всего маньяк убивал пожилых мужчин: алкоголиков или бомжей.