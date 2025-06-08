Раскрыто зверское убийство украинки и её дочки в Бельгии — под стражей 16-летний сын
VRT: Переехавших в Бельгию с Украины мать и дочь зарезал 16-летний сын
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Преступник, убивший 46-летнюю мать и её 6-летнюю дочь с Украины в Бельгии, сам признался в содеянном. Ножевые ранения нанёс несовершеннолетний сын погибшей, сообщает телеканал VRT со ссылкой на прокуратуру Лювена. 16-летний подросток также устроил пожар в доме после преступления.
«В то же утро пятницы жители увидели, как 16-летнего уводит полиция. <...> Его допрашивали несколько часов», — говорится в материале.
Почему школьник решил расправиться со своей матерью и сестрой — неизвестно, но теперь он предстанет перед судом по делам несовершеннолетних.
Напомним, что в субботу было начато судебное расследование двойного убийства, произошедшего после пожара в Хаасроде. В доме были обнаружены тела матери и её дочери, беженцев из Украины. Изначально сообщалось, что сын погибшей в момент трагедии находился в школе. В Бельгии они жили уже три года, отец семейства воюет в рядах ВСУ.