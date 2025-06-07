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7 июня, 08:21

В Бельгии неизвестные зарезали мать и дочь с Украины, а их дом подожгли

VRT: В Бельгии неизвестные зарезали мать и дочь с Украины и подожгли их дом

Мужчина с ножом. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skrypnykov Dmytro

Мужчина с ножом. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skrypnykov Dmytro

В Бельгии найдены зарезанными мать и дочь с Украины. После совершения преступления нападавшие подожгли их дом. Об этом сообщает телеканал VRT.

«Суд города Левен начал расследование двойного убийства после пожара сегодня утром в Хаасроде. 46-летняя мать и её шестилетняя дочь из украинской семьи были найдены мёртвыми в своём доме», — говорится в тексте.

В результате нападения мать и дочь скончались на месте от ножевых ранений. Пожар, по предварительным данным, был устроен умышленно. К моменту прибытия экстренных служб женщина была мертва, а попытки спасти девочку оказались тщетными. Сын погибшей в момент трагедии находился в школе.

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Ранее шокирующая трагедия произошла в Москве — семейная ссора в одной из квартир на улице Бартеневской обернулась убийством. Пятнадцатилетняя дочь, по данным следствия, зарезала собственного отца, нанеся ему несколько ударов ножом.

Мария Любицкая
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