В Бельгии неизвестные зарезали мать и дочь с Украины, а их дом подожгли
VRT: В Бельгии неизвестные зарезали мать и дочь с Украины и подожгли их дом
Мужчина с ножом. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skrypnykov Dmytro
В Бельгии найдены зарезанными мать и дочь с Украины. После совершения преступления нападавшие подожгли их дом. Об этом сообщает телеканал VRT.
«Суд города Левен начал расследование двойного убийства после пожара сегодня утром в Хаасроде. 46-летняя мать и её шестилетняя дочь из украинской семьи были найдены мёртвыми в своём доме», — говорится в тексте.
В результате нападения мать и дочь скончались на месте от ножевых ранений. Пожар, по предварительным данным, был устроен умышленно. К моменту прибытия экстренных служб женщина была мертва, а попытки спасти девочку оказались тщетными. Сын погибшей в момент трагедии находился в школе.
Ранее шокирующая трагедия произошла в Москве — семейная ссора в одной из квартир на улице Бартеневской обернулась убийством. Пятнадцатилетняя дочь, по данным следствия, зарезала собственного отца, нанеся ему несколько ударов ножом.