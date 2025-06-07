В Бельгии неизвестные зарезали мать и дочь с Украины, а их дом подожгли

В Бельгии найдены зарезанными мать и дочь с Украины. После совершения преступления нападавшие подожгли их дом. Об этом сообщает телеканал VRT.

«Суд города Левен начал расследование двойного убийства после пожара сегодня утром в Хаасроде. 46-летняя мать и её шестилетняя дочь из украинской семьи были найдены мёртвыми в своём доме», — говорится в тексте.

В результате нападения мать и дочь скончались на месте от ножевых ранений. Пожар, по предварительным данным, был устроен умышленно. К моменту прибытия экстренных служб женщина была мертва, а попытки спасти девочку оказались тщетными. Сын погибшей в момент трагедии находился в школе.