15-летняя дочь убила отца в Москве

В Москве 15-летняя дочь зарезала своего отца во время ссоры в квартире на улице Бартеневской. О преступлении сообщает ГСУ СК России по столице.

«15 апреля 2025 года в квартире жилого дома, расположенного на улице Бартеневской в городе Москве, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений», – рассказали в управлении.

Согласно версии следователей, ножевые ранения потерпевшему нанесла его 15-летняя дочь. В настоящее время осматривается место убийства, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.