Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 апреля, 06:41

15-летняя дочь убила отца в Москве

Место убийства. Фото © ГСУ СК России по г. Москве

Место убийства. Фото © ГСУ СК России по г. Москве

В Москве 15-летняя дочь зарезала своего отца во время ссоры в квартире на улице Бартеневской. О преступлении сообщает ГСУ СК России по столице.

«15 апреля 2025 года в квартире жилого дома, расположенного на улице Бартеневской в городе Москве, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений», – рассказали в управлении.

Согласно версии следователей, ножевые ранения потерпевшему нанесла его 15-летняя дочь. В настоящее время осматривается место убийства, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Убитым в Ингушетии оказался сын экс-главы села
Убитым в Ингушетии оказался сын экс-главы села

Ранее Life.ru сообщал, что в Новосибирской области охранник убил свою трёхмесячную дочь. Он утверждает, что не хотел причинить вред и просто не рассчитал силу. Тело девочки было найдено в квартире, пока 30-летний Алексей находился на работе. Первоначально смерть выглядела как ненасильственная, но странное поведение отца вызвало подозрения.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Криминал
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar