15-летняя дочь убила отца в Москве
Место убийства. Фото © ГСУ СК России по г. Москве
В Москве 15-летняя дочь зарезала своего отца во время ссоры в квартире на улице Бартеневской. О преступлении сообщает ГСУ СК России по столице.
«15 апреля 2025 года в квартире жилого дома, расположенного на улице Бартеневской в городе Москве, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений», – рассказали в управлении.
Согласно версии следователей, ножевые ранения потерпевшему нанесла его 15-летняя дочь. В настоящее время осматривается место убийства, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее Life.ru сообщал, что в Новосибирской области охранник убил свою трёхмесячную дочь. Он утверждает, что не хотел причинить вред и просто не рассчитал силу. Тело девочки было найдено в квартире, пока 30-летний Алексей находился на работе. Первоначально смерть выглядела как ненасильственная, но странное поведение отца вызвало подозрения.