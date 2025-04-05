Не рассчитал силу: Под Новосибирском отец навсегда «успокоил» плачущую трёхмесячную дочку

В Новосибирской области произошла страшная трагедия — школьный охранник убил свою трёхмесячную дочь. Мужчина уверяет, что не имел злого умысла и просто не рассчитал силу. О происшествии сообщает SHOT.

30-летний Алексей, работающий школьным охранником. Фото © SHOT

Инцидент случился в Здвинском районе. Тело малышки обнаружили в квартире. Сам 30-летний Алексей в этот момент был на работе. Сперва смерть казалась ненасильственной, но отец вёл себя странно. В итоге смерть девочки вызвала подозрения и у врачей. Экспертиза установила, что летальный исход наступил в результате кровоизлияния в мозг, вызванного ударом по голове.

Позже Алексей признался, что шлёпнул плачущую дочь по затылку, пытаясь её успокоить и не рассчитал силу. В этот момент матери ребёнка не было дома — она отводила старшую дочь в детский сад. Вернувшись, женщина обнаружила безжизненное тело младенца.

Мужчина был задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве малолетнего. SHOT отмечает, что ранее он не был судим, а по фотографиям в социальных сетях можно предположить, что он очень любил свою жену и уделял семье много времени.