В Казани родители нашли труп дочери, пролежавший в квартире сутки
В Казани родители обнаружили тело 17-летней дочери, проводится проверка
В Казани родители обнаружили тело 17-летней дочери. Обложка © Life.ru / Шедеврум
В Казани родители обнаружили тело 17-летней дочери. Об этом сообщают местные СМИ.
Уточняется, что девушка к этому моменту была мертва почти сутки. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.
А ранее Life.ru писал, что в Подмосковье сделали страшную находку в канализации. Сотрудники коммунальных служб приехали убирать засор и обнаружили тело младенца.