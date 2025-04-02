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Регион
2 апреля, 08:40

В Казани родители нашли труп дочери, пролежавший в квартире сутки

В Казани родители обнаружили тело 17-летней дочери, проводится проверка

В Казани родители обнаружили тело 17-летней дочери. Обложка © Life.ru / Шедеврум

В Казани родители обнаружили тело 17-летней дочери. Обложка © Life.ru / Шедеврум

В Казани родители обнаружили тело 17-летней дочери. Об этом сообщают местные СМИ.

Уточняется, что девушка к этому моменту была мертва почти сутки. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

34-летний житель Твери задержан за убийство девочки, чьё тело нашли в лесу
34-летний житель Твери задержан за убийство девочки, чьё тело нашли в лесу

А ранее Life.ru писал, что в Подмосковье сделали страшную находку в канализации. Сотрудники коммунальных служб приехали убирать засор и обнаружили тело младенца.

Дарья Нарыкова
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