Засор из-за трупа малыша: В Подмосковье сделали страшную находку в канализации

В канализации Озерского района Московской сотрудники коммунальных служб обнаружили страшную находку — тело двухмесячного ребёнка. Как сообщает «Рен-ТВ», причиной вызова коммунальщиков стал засор, но увиденное повергло специалистов и очевидцев в ужас.

«Малыш новорождённый, весом 2 кг», — сказал источник канала.

На месте работают правоохранители, они выясняют обстоятельства смерти младенца, а также почему он оказался в канализации.