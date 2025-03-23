Засор из-за трупа малыша: В Подмосковье сделали страшную находку в канализации
«Рен-ТВ»: Тело двухмесячного ребёнка нашли в канализации в Подмосковье
В канализации Озерского района Московской сотрудники коммунальных служб обнаружили страшную находку — тело двухмесячного ребёнка. Как сообщает «Рен-ТВ», причиной вызова коммунальщиков стал засор, но увиденное повергло специалистов и очевидцев в ужас.
«Малыш новорождённый, весом 2 кг», — сказал источник канала.
На месте работают правоохранители, они выясняют обстоятельства смерти младенца, а также почему он оказался в канализации.
Ранее сообщалось, что в Калмыкии было обнаружено тело несовершеннолетнего. По предварительной информации, подросток мог наложить на себя руки. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.