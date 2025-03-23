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Регион
23 марта, 14:03

Засор из-за трупа малыша: В Подмосковье сделали страшную находку в канализации

«Рен-ТВ»: Тело двухмесячного ребёнка нашли в канализации в Подмосковье

В канализации Озерского района Московской сотрудники коммунальных служб обнаружили страшную находку — тело двухмесячного ребёнка. Как сообщает «Рен-ТВ», причиной вызова коммунальщиков стал засор, но увиденное повергло специалистов и очевидцев в ужас.

«Малыш новорождённый, весом 2 кг», — сказал источник канала.

На месте работают правоохранители, они выясняют обстоятельства смерти младенца, а также почему он оказался в канализации.

Дети выловили мёртвого младенца из реки на Кубани
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Ранее сообщалось, что в Калмыкии было обнаружено тело несовершеннолетнего. По предварительной информации, подросток мог наложить на себя руки. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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freepik

Ольга Сливченко
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