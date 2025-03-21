Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 марта, 12:20

Дети выловили мёртвого младенца из реки на Кубани

Kub Mash: Дети выловили тело младенца из реки в Черномуровском районе Кубани

В Черномуровском районе Краснодарского края случайные очевидцы выловили из реки труп младенца. О трагическом инциденте сообщает телеграм-канал Kub Mash.

Дети достали чёрный пакет в реке Челбас. Внутри оказалась новорождённая девочка с пуповиной и плацентой. Малышке всего 1-2 дня от роду. Правоохранители приступили к поискам матери.

Сумку с телом убитого младенца нашли в лесу у псковской деревни Рудня
Сумку с телом убитого младенца нашли в лесу у псковской деревни Рудня

Ранее в Петербурге нашли тело младенца в заваленной мусором квартире. Девочка умерла после того, как отец накормил её магазинной смесью.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / WindVector

Николай Рюмин
  • Новости
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar