Дети выловили мёртвого младенца из реки на Кубани

В Черномуровском районе Краснодарского края случайные очевидцы выловили из реки труп младенца. О трагическом инциденте сообщает телеграм-канал Kub Mash.

Дети достали чёрный пакет в реке Челбас. Внутри оказалась новорождённая девочка с пуповиной и плацентой. Малышке всего 1-2 дня от роду. Правоохранители приступили к поискам матери.