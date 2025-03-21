Дети выловили мёртвого младенца из реки на Кубани
Kub Mash: Дети выловили тело младенца из реки в Черномуровском районе Кубани
В Черномуровском районе Краснодарского края случайные очевидцы выловили из реки труп младенца. О трагическом инциденте сообщает телеграм-канал Kub Mash.
Дети достали чёрный пакет в реке Челбас. Внутри оказалась новорождённая девочка с пуповиной и плацентой. Малышке всего 1-2 дня от роду. Правоохранители приступили к поискам матери.
Ранее в Петербурге нашли тело младенца в заваленной мусором квартире. Девочка умерла после того, как отец накормил её магазинной смесью.
Обложка ©
Shutterstock / FOTODOM / WindVector