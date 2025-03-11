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Регион
11 марта, 12:37

Сумку с телом убитого младенца нашли в лесу у псковской деревни Рудня

Место обнаружения мёртвого младенца. Фото © VK / СУ СК России по Псковской области

Место обнаружения мёртвого младенца. Фото © VK / СУ СК России по Псковской области

В лесу рядом с деревней Рудня в Псковской области обнаружили женскую сумку с мёртвым младенцем. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

«В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в лесном массиве в районе деревни Рудня Себежского района тела новорожденного ребенка в женской сумке. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»), — уточнили в публикации.

Правоохранители осмотрели место происшествия, уже назначены необходимые судебные экспертизы, устанавливаются и допрашиваются лица, которые могут обладать информацией о ребёнке. Следователям предстоит разыскать лиц, причастных к убийству ребёнка. В СК уточнили, что проверяются все возможные версии произошедшего.

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Владимир Озеров
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