Мёртвая пациентка найдена на техническом этаже подмосковной больницы через месяц после побега

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели женщины в больнице в подмосковном Орехово-Зуеве. Тело пациентки было обнаружено на техническом этаже медучреждения после заявления о её исчезновении. Об этом сообщили представители пресс-службы ведомства.

В январе текущего года в больницу в Орехово-Зуеве в Московской области по скорой поступила женщина с травмой головы. Медики провели пациентке операцию, но через несколько дней она покинула учреждение раньше окончания срока реабилитации. Сотрудники травматологического отделения больницы написали заявление об исчезновении человека.

Поиски женщины не дали результатов, но 19 февраля её тело было найдено на техническом этаже. На трупе при осмотре не обнаружено следов насильственной смерти. По предварительным данным, погибшая пролежала на чердаке порядка месяца.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «халатность».