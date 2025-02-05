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Регион
5 февраля, 10:18

Врач российской поликлиники потерял сознание на работе и умер

В Новосибирской области медик-статистик умер прямо на рабочем месте

Сотрудник поликлиники № 22 в Новосибирской области умер на рабочем месте. Как сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда в регионе, несчастный случай произошёл накануне, 4 февраля.

«Формируется комиссия по расследованию несчастного случая, выясняются обстоятельства и причины происшедшего, проводится осмотр места происшествия, опрос очевидцев и работодателя», — говорится в сообщении ведомства.

В публикации упоминается, что врач-статистик потерял сознание. Прибывшая бригада скорой помощи провела все необходимые мероприятия, однако спасти медика не удалось.

Ранее Life.ru сообщал, что крановщик скончался прямо в кабине крана во время работы на высоте в Москве. По нашим данным, 30-летний оператор башенного крана потерял сознание на высоте более 30 метров.

Начались судороги: Подросток умер на рабочем месте в ресторане в центре Москвы
Начались судороги: Подросток умер на рабочем месте в ресторане в центре Москвы
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Наталья Демьянова
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