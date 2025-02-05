Врач российской поликлиники потерял сознание на работе и умер

Сотрудник поликлиники № 22 в Новосибирской области умер на рабочем месте. Как сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда в регионе, несчастный случай произошёл накануне, 4 февраля.

«Формируется комиссия по расследованию несчастного случая, выясняются обстоятельства и причины происшедшего, проводится осмотр места происшествия, опрос очевидцев и работодателя», — говорится в сообщении ведомства.

В публикации упоминается, что врач-статистик потерял сознание. Прибывшая бригада скорой помощи провела все необходимые мероприятия, однако спасти медика не удалось.