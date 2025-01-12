Крановщик скончался прямо в кабине крана во время работы на высоте в Москве. Как сообщает SHOT, примерно час назад 30-летний оператор башенного крана потерял сознание на высоте более 30 метров. Инцидент произошел на улице Большая Черёмушкинская в районе Котловка.

Крановщик умер прямо в кабине крана во время высотных работ в Москве. Видео © Telegram / SHOT

На место происшествия прибыли спасатели, которые сейчас готовятся вскрыть кабину, закрытую изнутри, и извлечь тело. Эта операция станет возможной только после прибытия следственной группы.