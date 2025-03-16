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Регион
16 марта, 16:59

В Калмыкии возбуждено дело по факту обнаружения тела несовершеннолетнего

В Калмыкии нашли тело подростка. Обложка © VK / Следком Калмыкии

В Калмыкии нашли тело подростка. Обложка © VK / Следком Калмыкии

Следствие завело уголовное дело по факту обнаружения тела подростка в Сарпинском районе Калмыкии, сообщили в СК по региону. Назначены экспертизы для установления обстоятельств и причин гибели несовершеннолетнего.

«По факту обнаружения тела несовершеннолетнего в Сарпинском районе следственными органами СК России по Республике Калмыкия возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные и процессуальные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего, назначены судебные экспертизы», — сказано в тексте.

Как пишут местные СМИ, мальчику было 14 лет. По словам его знакомых, старшеклассники нередко избивали подростка и всячески издевались над ним.

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Ранее сообщалось, что во Владивостоке нашли пропавших подростков, поиски которых велись три дня. Один ребёнок сейчас в больнице, его друг погиб. Тело последнего найдено полицейскими возле труб теплотрассы. Признаком насильственной смерти не обнаружено.

Татьяна Миссуми
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