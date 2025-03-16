В Калмыкии возбуждено дело по факту обнаружения тела несовершеннолетнего

Следствие завело уголовное дело по факту обнаружения тела подростка в Сарпинском районе Калмыкии, сообщили в СК по региону. Назначены экспертизы для установления обстоятельств и причин гибели несовершеннолетнего.

«По факту обнаружения тела несовершеннолетнего в Сарпинском районе следственными органами СК России по Республике Калмыкия возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные и процессуальные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего, назначены судебные экспертизы», — сказано в тексте.

Как пишут местные СМИ, мальчику было 14 лет. По словам его знакомых, старшеклассники нередко избивали подростка и всячески издевались над ним.