В Калмыкии возбуждено дело по факту обнаружения тела несовершеннолетнего
В Калмыкии нашли тело подростка. Обложка © VK / Следком Калмыкии
Следствие завело уголовное дело по факту обнаружения тела подростка в Сарпинском районе Калмыкии, сообщили в СК по региону. Назначены экспертизы для установления обстоятельств и причин гибели несовершеннолетнего.
«По факту обнаружения тела несовершеннолетнего в Сарпинском районе следственными органами СК России по Республике Калмыкия возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные и процессуальные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего, назначены судебные экспертизы», — сказано в тексте.
Как пишут местные СМИ, мальчику было 14 лет. По словам его знакомых, старшеклассники нередко избивали подростка и всячески издевались над ним.
Ранее сообщалось, что во Владивостоке нашли пропавших подростков, поиски которых велись три дня. Один ребёнок сейчас в больнице, его друг погиб. Тело последнего найдено полицейскими возле труб теплотрассы. Признаком насильственной смерти не обнаружено.