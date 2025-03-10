Во Владивостоке нашли мёртвым подростка, пропавшего три дня назад

Во Владивостоке нашли пропавших три дня назад подростков. Один ребёнок сейчас в больнице, его друг — погиб. Об этом сообщает Amur Mash.

15-летние подростки ушли на прогулку 7 марта и не вернулись домой. Их родители сразу обратились в полицию с заявлениями. Первым нашли Александра — он был в тяжёлом состоянии, его отправили в больницу. На следующий день нашли Фёдора — его тело обнаружили между трубами теплотрассы на Кубанской. Признаков насильственной смерти не выявлено. Назначено вскрытие.