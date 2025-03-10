Во Владивостоке нашли мёртвым подростка, пропавшего три дня назад
Во Владивостоке нашли пропавших три дня назад подростков. Один ребёнок сейчас в больнице, его друг — погиб. Об этом сообщает Amur Mash.
15-летние подростки ушли на прогулку 7 марта и не вернулись домой. Их родители сразу обратились в полицию с заявлениями. Первым нашли Александра — он был в тяжёлом состоянии, его отправили в больницу. На следующий день нашли Фёдора — его тело обнаружили между трубами теплотрассы на Кубанской. Признаков насильственной смерти не выявлено. Назначено вскрытие.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Якутске 10 марта был найден 13-летний подросток, пропавший без вести 6 марта. Мальчик не выходил на связь в течение четырёх дней. В день своего исчезновения Дима вышел на прогулку около 18:00 и не вернулся домой. На протяжении этого времени о его местонахождении не было никаких сведений. Школьника обнаружили в подъезде дома на улице Кузьмина.
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