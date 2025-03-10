Завершены поиски якутского школьника, который пропал четыре дня назад
В Якутии в подъезде дома нашли школьника, который ушёл из дома 6 марта и пропал
В Якутске 10 марта нашли подростка, который пропал вечером 6 марта. 13-летний мальчик не выходил на связь на протяжении четырёх дней. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
В день своего исчезновения Дима вышел гулять в районе 18:00 и не вернулся домой. С тех пор о его судьбе ничего не было известно. Через четверо суток поисков школьника нашли в подъезде дома на улице Кузьмина.
«Ребёнок будет передан родителям. Инспекторами по делам несовершеннолетних проводится профилактическая работа», — сообщили в МВД по региону.
Ранее Life.ru писал, что пропавшего семь лет назад мальчика случайно нашли живым. Ребёнка похитила собственная мать.
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