Следователи по ДНК вычислили мать, которая оставила грудничка в мороз на скамейке
В Нижнем Тагиле по ДНК нашли мать, которая оставила младенца в мороз на лавочке
В Нижнем Тагиле удалось установить личность матери, которая оставила своего новорождённого ребёнка в мороз на скамейке. Младенец скончался от переохлаждения, он пролежал на морозе почти сутки. Женщина призналась в содеянном. Как оказалось, ранее она была судима, передаёт пресс-служба СК по Свердловской области.
«Был взят образец буккального эпителия у младенца, который направлен для установления генотипа в региональный экспертно-криминалистический центр Следственного комитета России. После того, как генотип был установлен, он с помощью экспертов-криминалистов МВД сопоставлен с имеющейся базой данных геномной информации, в результате чего выявлено совпадение с ДНК-профилем ранее судимой жительницы Нижнего Тагила», — рассказали в СК.
Сейчас женщина находится в больнице из-за тяжёлого послеродового состояния. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве новорождённого. Следователи выясняют причины, обстоятельства и условия, в которых произошло данное преступление.
Напомним, что инцидент произошёл 4 марта. Один из местных жителей вышел утром из подъезда и увидел на лавочке ребёнка, завёрнутого в одеяло. Он срочно занёс ребёнка в квартиру, вызвал скорую и полицию. Однако врачам не удалось спасти младенца от обморожения. По предварительным данным, малыш был рождён всего сутки назад.
Шедеврум / Life.ru