Следователи по ДНК вычислили мать, которая оставила грудничка в мороз на скамейке

В Нижнем Тагиле удалось установить личность матери, которая оставила своего новорождённого ребёнка в мороз на скамейке. Младенец скончался от переохлаждения, он пролежал на морозе почти сутки. Женщина призналась в содеянном. Как оказалось, ранее она была судима, передаёт пресс-служба СК по Свердловской области.

«Был взят образец буккального эпителия у младенца, который направлен для установления генотипа в региональный экспертно-криминалистический центр Следственного комитета России. После того, как генотип был установлен, он с помощью экспертов-криминалистов МВД сопоставлен с имеющейся базой данных геномной информации, в результате чего выявлено совпадение с ДНК-профилем ранее судимой жительницы Нижнего Тагила», — рассказали в СК.

Сейчас женщина находится в больнице из-за тяжёлого послеродового состояния. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве новорождённого. Следователи выясняют причины, обстоятельства и условия, в которых произошло данное преступление.