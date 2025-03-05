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Регион
5 марта, 00:21

В Нижнем Тагиле мужчина оставил на лавочке завёрнутого в одеяло младенца

В Свердловской области полиция ищет родителей малыша, который чуть не замёрз на улице рядом с жилым домом. Как сообщает УМВД региона, инцидент произошёл утром 4 марта. Один из местных жителей, выйдя из подъезда, заметил на скамейке свёрток и обнаружил в нём младенца. Мужчина срочно занёс ребёнка внутрь, вызвал полицию и скорую помощь. Медики оперативно госпитализировали мальчика, который, по предварительным данным, родился всего сутки назад.

«Мы моментально доставили малыша в реанимационное отделение детской больницы в Нижнем Тагиле. У него диагностировано общее переохлаждение. Врачи продолжают бороться за его жизнь, а полиция активно ищет его родителей», — сообщил Валерий Горелых, представитель пресс-службы местного МВД.

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Полицейские обошли соседние дома, проверяют женские консультации и изучают видеозаписи с камер наблюдения. По одной из версий, младенца оставил мужчина, чью личность сейчас устанавливают. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Приднестровье женщину отправили в лечебницу за то, что она пыталась угостить детей печеньем с крысиным ядом. Подозреваемая раздавала выпечку в парке, и одна из девочек успела попробовать булочку.

Обложка ©

Freepik / user18526052

Лия Мурадьян
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