Мальчика из Адлера с разорванным хаски лицом хотят вывести из искусственной комы
Отец девятилетнего мальчика, которому хаски разорвали лицо в Адлере, сообщил, что его сына планируют вывести из искусственной комы. По словам мужчины, он впервые смог попасть к ребёнку в палату. Он также добавил, что врачи отметили улучшение в состоянии маленького пациента.
«Вчера меня допустили до сына. Я взял его за ручки, я начал с ним разговаривать — и он начал двигаться», — поделился мужчина в беседе с RT.
Напомним, две собаки породы хаски разорвали школьнику лицо в Адлере. Позже оказалось, что папа ждал мальчика у машины и даже не подозревал о нападении агрессивных псов. Пострадавшего госпитализировали в больницу Краснодара в тяжёлом состоянии, позже его перевели в московскую клинику. Всё это время ребёнок находился в искусственной коме. После резонансного случая в Госдуме решили провести консилиум и ввести новый закон.
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