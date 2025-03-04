Мальчика из Адлера с разорванным хаски лицом хотят вывести из искусственной комы

Отец девятилетнего мальчика, которому хаски разорвали лицо в Адлере, сообщил, что его сына планируют вывести из искусственной комы. По словам мужчины, он впервые смог попасть к ребёнку в палату. Он также добавил, что врачи отметили улучшение в состоянии маленького пациента.