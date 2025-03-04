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4 марта, 13:20

Мальчика из Адлера с разорванным хаски лицом хотят вывести из искусственной комы

Отец девятилетнего мальчика, которому хаски разорвали лицо в Адлере, сообщил, что его сына планируют вывести из искусственной комы. По словам мужчины, он впервые смог попасть к ребёнку в палату. Он также добавил, что врачи отметили улучшение в состоянии маленького пациента.

«Вчера меня допустили до сына. Я взял его за ручки, я начал с ним разговаривать — и он начал двигаться», — поделился мужчина в беседе с RT.

Стая собак напала на восьмилетнюю девочку в Хакасии
Стая собак напала на восьмилетнюю девочку в Хакасии

Напомним, две собаки породы хаски разорвали школьнику лицо в Адлере. Позже оказалось, что папа ждал мальчика у машины и даже не подозревал о нападении агрессивных псов. Пострадавшего госпитализировали в больницу Краснодара в тяжёлом состоянии, позже его перевели в московскую клинику. Всё это время ребёнок находился в искусственной коме. После резонансного случая в Госдуме решили провести консилиум и ввести новый закон.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Tetiana Volkonska

Александра Мышляева
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