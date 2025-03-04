В ПМР отправили в психбольницу женщину, которая хотела отравить детей выпечкой с крысиным ядом
В Приднестровье отправили в лечебницу женщину, накормившую детей печеньем с ядом
Верховный суд Приднестровья отправил на принудительное лечение женщину из Тирасполя, которая предлагала прохожим печенье с крысиным ядом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры непризнанной республики.
В Тирасполе задержана женщина, угощавшая детей булочками с ядом. Видео © Telegram / Point.md
«Рассмотрев материалы уголовного дела с учётом заключения экспертов и мнения прокурора, суд постановил освободить подсудимую от уголовной ответственности по причине её невменяемости и применить к ней принудительные меры медицинского характера в виде лечения в специализированном психиатрическом стационаре, в котором женщина будет находиться под постоянным наблюдением», — сказано в публикации.
Следствие выяснило, что в начале апреля 2024 года подсудимая купила на центральном рынке Тирасполя крысиный яд и добавила его в свою выпечку — печенье и булочки. После этого она пошла в Екатерининский парк, где принялась угощать гуляющих там детей и взрослых. В итоге одна девочка успела надкусить булочку, после чего это заметила её мать. От булочки шёл резкий запах ацетона, а внутри были непонятные гранулы синего цвета. Отравительницу задержали на месте взрослые и вызвали правоохранителей. Позже экспертиза установила невменямость преступницы.
Ранее Life.ru рассказывал, как в начале февраля в Москве с подозрением на отравление ртутью госпитализировали двух мужчин, работавших вместе в одной организации. Под подозрение попала пекарня и её поставщики, но дело приняло неожиданный оборот, когда проверка не выявила нарушений в их продукции, а у одного из «пострадавших» не нашли в организме следов ртути. Оказалось, что мужчина приревновал коллегу к 24-летней девушке, которой они оба симпатизировали. Он сам добавил ртуть в выпечку и дал её товарищу.
Telegram / Point.md