В ПМР отправили в психбольницу женщину, которая хотела отравить детей выпечкой с крысиным ядом

«Рассмотрев материалы уголовного дела с учётом заключения экспертов и мнения прокурора, суд постановил освободить подсудимую от уголовной ответственности по причине её невменяемости и применить к ней принудительные меры медицинского характера в виде лечения в специализированном психиатрическом стационаре, в котором женщина будет находиться под постоянным наблюдением», — сказано в публикации .

Следствие выяснило, что в начале апреля 2024 года подсудимая купила на центральном рынке Тирасполя крысиный яд и добавила его в свою выпечку — печенье и булочки. После этого она пошла в Екатерининский парк, где принялась угощать гуляющих там детей и взрослых. В итоге одна девочка успела надкусить булочку, после чего это заметила её мать. От булочки шёл резкий запах ацетона, а внутри были непонятные гранулы синего цвета. Отравительницу задержали на месте взрослые и вызвали правоохранителей. Позже экспертиза установила невменямость преступницы.