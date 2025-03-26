В Подмосковье трёхлетний ребёнок разбил голову после падения с рук пьяной мамаши
«Рен-ТВ»: Пьяная жительница Люберец уронила трёхлетнюю дочь, девочка в больнице
В подмосковных Люберцах мать в состоянии алкогольного опьянения уронила свою трёхлетнюю дочь. Ребёнок получил черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины. Врачи полагают, что у девочки может быть сотрясение мозга, сообщает «Рен-ТВ».
«Выяснилось, что травмы малышка получила, когда её уронила мать», — сказал источник телеканала.
Ранее в Сочи признали виновным мужчину, который забил ремнём семилетнюю дочь своей сожительницы. Преступление было совершено в 2023 году. Приговор извергу вынесут позже. Наказание определят на основании обвинительного вердикта присяжных.
Life.ru