В Подмосковье трёхлетний ребёнок разбил голову после падения с рук пьяной мамаши

В подмосковных Люберцах мать в состоянии алкогольного опьянения уронила свою трёхлетнюю дочь. Ребёнок получил черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины. Врачи полагают, что у девочки может быть сотрясение мозга, сообщает «Рен-ТВ».

«Выяснилось, что травмы малышка получила, когда её уронила мать», — сказал источник телеканала.