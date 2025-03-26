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Регион
26 марта, 16:23

В Подмосковье трёхлетний ребёнок разбил голову после падения с рук пьяной мамаши

«Рен-ТВ»: Пьяная жительница Люберец уронила трёхлетнюю дочь, девочка в больнице

В подмосковных Люберцах мать в состоянии алкогольного опьянения уронила свою трёхлетнюю дочь. Ребёнок получил черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины. Врачи полагают, что у девочки может быть сотрясение мозга, сообщает «Рен-ТВ».

«Выяснилось, что травмы малышка получила, когда её уронила мать», — сказал источник телеканала.

Ранее в Сочи признали виновным мужчину, который забил ремнём семилетнюю дочь своей сожительницы. Преступление было совершено в 2023 году. Приговор извергу вынесут позже. Наказание определят на основании обвинительного вердикта присяжных.

На Кубани мамаша изрезала ножом живот двухмесячному сыну
На Кубани мамаша изрезала ножом живот двухмесячному сыну
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Life.ru

Полина Никифорова
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