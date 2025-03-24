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24 марта, 16:37

Суд признал виновным мужчину, забившего ремнём семилетнюю девочку в Сочи

В Сочи коллегия присяжных признала виновным местного жителя по фамилии Савватеев, насмерть забившего семилетнюю дочку своей сожительницы в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба судов Краснодарского края.

Обвиняемый в убийстве девочки в зале суда. Видео © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Краснодарского края

«Коллегия присяжных заседателей единогласно признала Савватеева виновным по всем пунктам предъявленного обвинения», — сказано в публикации.

Приговор преступнику вынесут позже. Наказание определят на основании обвинительного вердикта присяжных.

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Напомним, о чудовищном происшествии стало известно в июне 2023 года. Савватеев решил воспитать дочь своей сожительницы за плохое поведение с помощью ремня и нанёс ей порядка 15 ударов в разные части тела, включая живот и голову. После такого избиения самочувствие ребёнка стало ухудшаться, но мать и отчим игнорировали её состояние, пока ситуация не стала критической. В ночь на второе июня девочке стало так плохо, что взрослые додумались вызвать медиков, но было уже слишком поздно — ребёнок умер в машине скорой помощи.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Юрий Лысенко
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