Суд признал виновным мужчину, забившего ремнём семилетнюю девочку в Сочи

Напомним, о чудовищном происшествии стало известно в июне 2023 года. Савватеев решил воспитать дочь своей сожительницы за плохое поведение с помощью ремня и нанёс ей порядка 15 ударов в разные части тела, включая живот и голову. После такого избиения самочувствие ребёнка стало ухудшаться, но мать и отчим игнорировали её состояние, пока ситуация не стала критической. В ночь на второе июня девочке стало так плохо, что взрослые додумались вызвать медиков, но было уже слишком поздно — ребёнок умер в машине скорой помощи.