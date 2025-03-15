В ДНР прохожий до смерти забил официантку, у женщины остался маленький ребёнок
Mash на Донбассе: В Донецке прохожий до смерти забил официантку
В Донецке прохожий до смерти забил официантку местного ресторана. Женщина отпросилась с работы, чтобы забрать ребёнка.
Как сообщает телеграм-канал Mash на Донбассе, местная жительница отпросилась у руководства, вышла из заведения и пропала. Позднее её окровавленное тело было обнаружено на улице. Пострадавшую госпитализировали в состоянии комы. В больнице она скончалась.
Подозреваемый задержан, детали происшествия выясняются.
А ранее Life.ru сообщал, что в Мордовии мужчина убил жену во время ссоры, отвёз тело в поле и сжёг. По данным МВД, после он закопал останки супруги в овраге. Возбуждено уголовное дело.
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