В ДНР прохожий до смерти забил официантку, у женщины остался маленький ребёнок

В Донецке прохожий до смерти забил официантку местного ресторана. Женщина отпросилась с работы, чтобы забрать ребёнка.

Как сообщает телеграм-канал Mash на Донбассе, местная жительница отпросилась у руководства, вышла из заведения и пропала. Позднее её окровавленное тело было обнаружено на улице. Пострадавшую госпитализировали в состоянии комы. В больнице она скончалась.

Подозреваемый задержан, детали происшествия выясняются.