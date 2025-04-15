Убитым в Ингушетии оказался сын экс-главы села

Мужчиной, убитым в селе Экажево Назрановского района Ингушетии, оказался Мустафа Кациев — сын экс-главы населённого пункта Магомед-Башира Кациева. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным СМИ, спор возник из-за оспаривания прав на земельный участок. Во время конфликта было применено огнестрельное оружие. Кациев-младший получил смертельное ранение.