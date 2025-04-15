В Ингушетии неизвестные застрелили мужчину и уехали на авто без номеров
СК: В Ингушетии возбуждено дело после убийства мужчины из огнестрельного оружия
СК работает на месте убийства мужчины в Ингушетии.. Обложка © Telegram / СУ СК России по Республике Ингушетия
В Ингушетии возбуждено уголовное дело по факту убийства 35-летнего жителя сельского поселения Экажево. Неизвестные открыли огонь по мужчине. Согласно информации следственного управления по региону, злоумышленники произвели не менее пяти выстрелов из огнестрельного оружия, после чего пострадавший был доставлен в больницу, где вскоре скончался.
Следственная оперативная работа. Видео © Telegram / СУ СК России по Республике Ингушетия
«После совершения преступления подозреваемые скрылись с места происшествия на автомобиле отечественного производства без государственных регистрационных знаков», — говорится в пресс-релизе.
На место событий оперативно выехали представители следственного отдела, включая опытных криминалистов и следователей, которые провели осмотр территории. В ходе работы были изъяты гильзы калибра 9х18 мм и прочие улики. Следователи продолжают допрос свидетелей и проводят другие следственные мероприятия.
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