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11 апреля, 14:42

Неизвестный в костюме химзащиты расстрелял мужчину из ружья в Туапсе

В Туапсе неизвестный в костюме химической защиты застрелил мужчину из ружья. Как сообщает SHOT, всё произошло сегодня утром около 10 часов в селе Дзеберкой Туапсинского района.

Неизвестный в костюме химзащиты расстрелял мужчину из ружья в Туапсе. Видео © SHOT

По словам местных жителей, убитый был известным криминальным авторитетом, его звали Арсен.

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А ранее Life.ru сообщал, что в Баевском районе Алтайского края был застрелен руководитель местного отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. По предварительным данным, преступление было совершено из-за ревности: убийца заподозрил свою супругу, которая работала в местной администрации, в связи с жертвой. В итоге ревнивец выстрелил в голову жертвы из охотничьего ружья.

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Life.ru / Шедеврум

Александра Мышляева
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