Неизвестный в костюме химзащиты расстрелял мужчину из ружья в Туапсе

В Туапсе неизвестный в костюме химической защиты застрелил мужчину из ружья. Как сообщает SHOT , всё произошло сегодня утром около 10 часов в селе Дзеберкой Туапсинского района.

А ранее Life.ru сообщал, что в Баевском районе Алтайского края был застрелен руководитель местного отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. По предварительным данным, преступление было совершено из-за ревности: убийца заподозрил свою супругу, которая работала в местной администрации, в связи с жертвой. В итоге ревнивец выстрелил в голову жертвы из охотничьего ружья.