Приревновал жену: На Алтае мужчина выстрелом в голову убил сотрудника администрации

В Баевском районе Алтайского края застрелили начальника местного отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Как сообщает издание «Каменские известия», речь идёт о Сергее Крицких. По предварительной версии, убийца приревновал к чиновнику супругу, которая, как и убитый, была сотрудницей местной администрации. Утверждается, что ревнивец выстрелил из охотничьего ружья прямо в голову потерпевшему.

По данным пресс-службы регионального СУ СКР, Крицких убили в селе Баево вечером 4 апреля. Подозреваемый был оперативно задержан. Мужчине предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и заключили под стражу.

«По ходатайству следователя СК судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении СК.