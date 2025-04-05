Мужчина расстрелял полицейского на парковке в Москве и был нейтрализован ответным огнём

В Москве нетрезвый водитель попытался скрыться от инспектора ДПС. Заехав на территорию подземного паркинга, нарушитель открыл огонь по полицейским, рассказали в столичном СК. Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

В Москве мужчина выстрелил в сторону полицейского. Фото © Telegram / Столичный СК

«4 апреля 2025 года фигурант в состоянии опьянения, управляя автомобилем, отказался выполнять законные требования инспекторов ДПС и попытался скрыться. Далее подозреваемый заехал на территорию подземного паркинга, где открыл огонь в сторону сотрудников правоохранительных органов», — уточнили в ведомстве.

Полицейский, видя угрозу своей жизни, применил табельное оружие и нейтрализовал агрессора. Подозреваемый был доставлен в больницу с ранением, его допросят, как только он придёт в себя.