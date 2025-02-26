В Подмосковье поймали почти 30 человек, напавших на полицейских из-за задержания друга

Почти 30 человек поймали за оказание сопротивления правоохранительным органам при задержании нарушителя в Ермолине. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Там рассказали, что полицию поступило сообщение о нарушении порядка в магазине в посёлке Ермолино. Прибывшие полицейские обнаружили мужчину в неадекватном состоянии. Когда его пытались посадить в служебный автомобиль, его знакомые хотели спровоцировать конфликт, чтобы помешать задержанию. По предварительным данным, одного из сотрудников отдела повалили на землю и стали бить по голове.

«В ходе дальнейшего комплекса мероприятий из общежития, расположенного в данном населённом пункте, в полицию были доставлены 27 человек, среди которых находился зачинщик противоправного деяния 1998 года рождения», — отметили в пресс-службе, отметив, что на главного нарушителя составлен административный протокол по ст. 19.3 КоАП РФ за неповиновение полиции, он арестован на 13 суток.