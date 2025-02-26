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Регион
26 февраля, 09:43
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В Подмосковье поймали почти 30 человек, напавших на полицейских из-за задержания друга

МВД: В Подмосковье задержали 27 человек за нападение на полицейских

Почти 30 человек поймали за оказание сопротивления правоохранительным органам при задержании нарушителя в Ермолине. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Там рассказали, что полицию поступило сообщение о нарушении порядка в магазине в посёлке Ермолино. Прибывшие полицейские обнаружили мужчину в неадекватном состоянии. Когда его пытались посадить в служебный автомобиль, его знакомые хотели спровоцировать конфликт, чтобы помешать задержанию. По предварительным данным, одного из сотрудников отдела повалили на землю и стали бить по голове.

«В ходе дальнейшего комплекса мероприятий из общежития, расположенного в данном населённом пункте, в полицию были доставлены 27 человек, среди которых находился зачинщик противоправного деяния 1998 года рождения», — отметили в пресс-службе, отметив, что на главного нарушителя составлен административный протокол по ст. 19.3 КоАП РФ за неповиновение полиции, он арестован на 13 суток.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Карачаевске сотрудники следственного комитета задержали трёх местных жителей, подозреваемых в нападении на полицейских. В ходе расследования выяснилось, что на территории автозаправочной станции произошло ДТП. Это случилось на глазах у сотрудников районного отдела полиции. Когда они попытались вмешаться и уладить ситуацию, на них напали.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Konstantin Lenkov

Александра Мышляева
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