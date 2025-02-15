В Карачаевске трое мужчин избили полицейских после аварии на заправке
В КЧР трое участников ДТП напали на сотрудников полиции при исполнении
В Карачаевске сотрудники следственного комитета по Карачаево-Черкесской Республике задержали трёх местных жителей, которых подозревают в избиении сотрудников полиции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как стало известно в ходе расследования, на территории заправки произошло ДТП — столкнулись две легковушки прямо на глазах у сотрудников районного отдела полиции. Однако когда последние решили разобраться и разрешить инцидент, трое местных жителей накинулись на них с кулаками.
«Следственным отделом по г. Карачаевску следственного управления СК России по Карачаево-Черкесской Республике в отношении трёх местных жителей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти)», — сообщили в СК по региону.
Все трое подозреваемых отправлены под арест. Следствие продолжается. Преступникам грозит до 10 лет лишения свободы, если их вина будет доказана.
Ранее сообщалось, что представитель правопорядка из КЧР случайно застрелил из табельного пистолета своего коллегу. Полицейский крутил на пальце оружие, когда нечаянно спустил курок и убил сослуживца.
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