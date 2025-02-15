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Регион
15 февраля, 19:16

В Карачаевске трое мужчин избили полицейских после аварии на заправке

В КЧР трое участников ДТП напали на сотрудников полиции при исполнении

В Карачаевске сотрудники следственного комитета по Карачаево-Черкесской Республике задержали трёх местных жителей, которых подозревают в избиении сотрудников полиции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как стало известно в ходе расследования, на территории заправки произошло ДТП — столкнулись две легковушки прямо на глазах у сотрудников районного отдела полиции. Однако когда последние решили разобраться и разрешить инцидент, трое местных жителей накинулись на них с кулаками.

«Следственным отделом по г. Карачаевску следственного управления СК России по Карачаево-Черкесской Республике в отношении трёх местных жителей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти)», — сообщили в СК по региону.

Все трое подозреваемых отправлены под арест. Следствие продолжается. Преступникам грозит до 10 лет лишения свободы, если их вина будет доказана.

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Ранее сообщалось, что представитель правопорядка из КЧР случайно застрелил из табельного пистолета своего коллегу. Полицейский крутил на пальце оружие, когда нечаянно спустил курок и убил сослуживца.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / klauscook

Ольга Сливченко
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