В Карачаевске трое мужчин избили полицейских после аварии на заправке

В Карачаевске сотрудники следственного комитета по Карачаево-Черкесской Республике задержали трёх местных жителей, которых подозревают в избиении сотрудников полиции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как стало известно в ходе расследования, на территории заправки произошло ДТП — столкнулись две легковушки прямо на глазах у сотрудников районного отдела полиции. Однако когда последние решили разобраться и разрешить инцидент, трое местных жителей накинулись на них с кулаками.

«Следственным отделом по г. Карачаевску следственного управления СК России по Карачаево-Черкесской Республике в отношении трёх местных жителей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти)», — сообщили в СК по региону.

Все трое подозреваемых отправлены под арест. Следствие продолжается. Преступникам грозит до 10 лет лишения свободы, если их вина будет доказана.