Игры полицейского из КЧР с пистолетом Макарова закончились выстрелом в голову его коллеги

По данным телеграм-канала, в результате погиб 23-летний младший сержант. Его напарник, который стрелял, вызвал скорую помощь. При этом он заявил, что коллега якобы сам крутил пистолет и случайно выстрелил. Однако следователи установили истинную картину. Полицейский не поставил пистолет на предохранитель, начал крутить его и выстрелил. Пуля попала младшему сержанту в голову. Спустя примерно сутки стрелявший сознался в содеянном.