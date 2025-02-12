Игры полицейского из КЧР с пистолетом Макарова закончились выстрелом в голову его коллеги
Mash: В КЧР полицейский случайно застрелил коллегу из табельного ПМ
В Карачаево-Черкессии полицейский случайно застрелил коллегу, когда игрался с табельным пистолетом Макарова. Мужчина крутил оружие на пальце и спустил курок, сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, в результате погиб 23-летний младший сержант. Его напарник, который стрелял, вызвал скорую помощь. При этом он заявил, что коллега якобы сам крутил пистолет и случайно выстрелил. Однако следователи установили истинную картину. Полицейский не поставил пистолет на предохранитель, начал крутить его и выстрелил. Пуля попала младшему сержанту в голову. Спустя примерно сутки стрелявший сознался в содеянном.
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