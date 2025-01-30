У убитой шуточным выстрелом россиянки остались две дочери

У 32-летней женщины, которая погибла от «шуточного» выстрела в Коряжме, остались две дочери. Об этом RG.ru рассказал муж женщины Алексей Барбакарь. После выстрела в голову пострадавшая находилась в коме, но спасти её не удалось.

Возраст детей не уточняется. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Изначально делом занималась полиция, теперь оно передано в Следственный комитет.