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30 января, 15:41

У убитой шуточным выстрелом россиянки остались две дочери

RG.ru: У жительницы Коряжмы, погибшей от шуточного выстрела, осталось двое детей

У 32-летней женщины, которая погибла от «шуточного» выстрела в Коряжме, остались две дочери. Об этом RG.ru рассказал муж женщины Алексей Барбакарь. После выстрела в голову пострадавшая находилась в коме, но спасти её не удалось.

Возраст детей не уточняется. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Изначально делом занималась полиция, теперь оно передано в Следственный комитет.

Напомним, что нечастный случай произошёл 25 января в Архангельской области. Друг погибшей решил похвастаться своим новым ружьём. Думая, что оно не заряжено, он выстрелил и попал женщине в голову. Пострадавшая провела в коме четыре дня, её не удалось спасти.

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Life.ru / Kandinsky

Полина Никифорова
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