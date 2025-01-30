У убитой шуточным выстрелом россиянки остались две дочери
RG.ru: У жительницы Коряжмы, погибшей от шуточного выстрела, осталось двое детей
У 32-летней женщины, которая погибла от «шуточного» выстрела в Коряжме, остались две дочери. Об этом RG.ru рассказал муж женщины Алексей Барбакарь. После выстрела в голову пострадавшая находилась в коме, но спасти её не удалось.
Возраст детей не уточняется. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Изначально делом занималась полиция, теперь оно передано в Следственный комитет.
Напомним, что нечастный случай произошёл 25 января в Архангельской области. Друг погибшей решил похвастаться своим новым ружьём. Думая, что оно не заряжено, он выстрелил и попал женщине в голову. Пострадавшая провела в коме четыре дня, её не удалось спасти.
Life.ru / Kandinsky