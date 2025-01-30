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Регион
30 января, 12:13

Наркоман от нечего делать убил 87-летнюю старушку в Нальчике

СК: В Нальчике парень под действием наркотиков убил 87-летнюю старушку

В Нальчике парень в состоянии наркотического опьянения напал на незнакомую 87-летнюю старушку. Сначала он её избил, а затем начал душить. Жертва скончалась на месте, передаёт СУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике.

Наркоман избил старушку в Нальчике. Фото © Telegram / Mash Gor

«Проведёнными следователями мероприятиями было установлено, что к совершению преступления может быть причастен местный житель 2001 года рождения. Мужчина сознался в совершённом преступлении, при этом указал, что не имел какого-либо мотива для совершения убийства»,рассказали в Следственном комитете.

Сейчас на наркомана заведено уголовное дело по статье об убийстве лица, находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью. Ему светит тюрьма сроком от 8 лет, или же пожизненное лишение свободы.

Ранее Life.ru сообщал, что в Приморье неадекватный мужчина напал на женщину в подъезде жилого дома, избил её и изнасиловал. Пострадавшую пришлось госпитализировать, преступника ищут. Возбуждено уголовное дело.

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Life.ru / Шедеврум

Полина Никифорова
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