Жажда крови: Вскрылась ужасающая тактика пермского стрелка, убившего 6 человек и ранившего 47
Убивший шестерых Бекмансуров напал на вуз в Перми, когда там было много людей
Тимур Бекмансуров. Обложка © Life.ru
Тимур Бекмансуров, который устроил стрельбу в здании Пермского госуниверситета в 2021 году, выбрал день, когда в вузе было наибольшее количество людей. Убийца специально открыл прицельную стрельбу из ружья по скоплению студентов, чтобы было больше жертв, следует из материалов суда.
«Для совершения массового убийства выбрал день, когда в учебном заведении будет наибольшее число студентов. Во время совершения преступления стрелял как по скоплению людей, так и прицельно в жизненно важные органы потерпевших. Осознавал, что стрельба в учебном заведении неминуемо приведёт к многочисленным жертвам», — сказано в материалах суда.
Из документов следует, что Бекмансуров стрелял внутри вуза с целью спровоцировать давку и панику, чтобы напуганные студенты стали выпрыгивать из окон и получили травмы.
Напомним, что бойня в Пермском университете произошла 20 сентября 2021 года. Бекмансуров вошёл в здание вуза с ружьём и открыл прицельную стрельбу. Он убил шесть человек и ранил 47. Напавшего смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен, ему провели несколько операций и ампутировали ногу. Дело Бекмансурова рассматривал Пермский краевой суд, обвиняемый вину признал. Его приговорили к пожизненному сроку.