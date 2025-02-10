Жажда крови: Вскрылась ужасающая тактика пермского стрелка, убившего 6 человек и ранившего 47

Тимур Бекмансуров, который устроил стрельбу в здании Пермского госуниверситета в 2021 году, выбрал день, когда в вузе было наибольшее количество людей. Убийца специально открыл прицельную стрельбу из ружья по скоплению студентов, чтобы было больше жертв, следует из материалов суда.

«Для совершения массового убийства выбрал день, когда в учебном заведении будет наибольшее число студентов. Во время совершения преступления стрелял как по скоплению людей, так и прицельно в жизненно важные органы потерпевших. Осознавал, что стрельба в учебном заведении неминуемо приведёт к многочисленным жертвам», — сказано в материалах суда.