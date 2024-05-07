Убивший шестерых человек Бекмансуров не смог добиться отмены пожизненного срока
Верховный суд России оставил в силе пожизненный приговор Бекмансурову
Тимур Бекмансуров. Обложка © Life.ru
Верховный суд России оставил без изменений приговор о пожизненном заключении Тимуру Бекмансурову, который устроил стрельбу в здании Пермского госуниверситета в 2021 году. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.
Тимур Бекмансуров на суде просил провести ему повторную экспертизу. Видео © Life.ru
"Суд отклонил кассационную жалобу защиты Бекмансурова", — сказали в суде.
На суде Бекмансуров требовал провести ему повторную экспертизу и добавить расстройство личности как смягчающее обстоятельство. Как считает осуждённый, на момент совершения преступления у него было психическое расстройство. Кроме того, в то время он принимал антидепрессанты и транквилизаторы, которые могли повлиять на результаты проведённой экспертизы.
Напомним, что трагедия в Пермском государственном национальном исследовательском университете произошла 20 сентября 2021 года. Студент Бекмансуров вошёл в здание вуза с ружьём и открыл стрельбу. В результате погибло шесть человек, ещё 47 были ранены. Напавшего смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен, ему провели несколько операций и ампутировали ногу. Дело Бекмансурова рассматривал Пермский краевой суд, обвиняемый вину признал. Его приговорили к пожизненному сроку.