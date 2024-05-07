Убивший шестерых человек Бекмансуров не смог добиться отмены пожизненного срока

Верховный суд России оставил без изменений приговор о пожизненном заключении Тимуру Бекмансурову, который устроил стрельбу в здании Пермского госуниверситета в 2021 году. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.

На суде Бекмансуров требовал провести ему повторную экспертизу и добавить расстройство личности как смягчающее обстоятельство. Как считает осуждённый, на момент совершения преступления у него было психическое расстройство. Кроме того, в то время он принимал антидепрессанты и транквилизаторы, которые могли повлиять на результаты проведённой экспертизы.