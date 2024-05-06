Ильназа Галявиева обязали выплатить почти 24 млн за массовое убийство в казанской гимназии

Советский суд Казани постановил взыскать с Ильназа Галявиева ещё 1 млн 409 тысяч рублей за причинённый его действиями ущерб гимназии № 175. В инстанции напомнили, что иск был подан в конце сентября. Третьими лицами по делу выступают казанская гимназия № 175, исполком Казани и "Татинвестгражданпроект".