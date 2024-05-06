Ильназа Галявиева обязали выплатить почти 24 млн за массовое убийство в казанской гимназии
Казанский суд взыскал с Галявиева ещё 1,4 миллиона рублей за ущерб гимназии
Ильназ Галявиев. Фото © ТАСС / Егор Алеев
Советский суд Казани постановил взыскать с Ильназа Галявиева ещё 1 млн 409 тысяч рублей за причинённый его действиями ущерб гимназии № 175. В инстанции напомнили, что иск был подан в конце сентября. Третьими лицами по делу выступают казанская гимназия № 175, исполком Казани и "Татинвестгражданпроект".
Заключённого ранее обязали выплатить 200 тысяч рублей штрафа и 22 миллиона компенсации семьям погибших и пострадавшим. Таким образом, он должен выплатить почти 24 миллиона рублей. Чтобы покрыть часть этих долгов, доля Галявиева в его квартире будет выставлена на торги.
Напомним, что чудовищная трагедия в гимназии Казани случилась 11 мая 2021 года. Вооружённый огнестрельным оружием Галявиев зашёл в здание и начал стрельбу. Он убил девять человек, среди них семеро школьников и два педагога, одна из которых спасла ребёнка, загородив его собственным телом. В ноябре 2022 года приступили к рассмотрению уголовного дела, стрелок свою вину признал в полной мере. 13 апреля 2023 года преступнику вынесли приговор: он проведёт в тюрьме остаток своих дней. Позже апелляционный суд Нижнего Новгорода оставил этот приговор в силе.