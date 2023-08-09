Казанский стрелок проведёт остаток жизни в самой строгой тюрьме России
Казанский стрелок Галявиев будет отбывать пожизненный срок в "Чёрном дельфине"
Казанский стрелок Ильназ Галявиев. Обложка © ТАСС / Егор Алеев
Казанского стрелка Ильназа Галявиева, который во время бойни в гимназии в 2021 году убил девять человек, отправят в самую строгую тюрьму России. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Татарстана.
По данным ведомства, осуждённый будет отбывать наказание в виде пожизненного заключения в соль-илецкой ИК-6, более известной как "Чёрный дельфин".
Напомним, трагедия в казанской гимназии № 175, которая потрясла всю страну, произошла 11 мая 2021 года. Ильназ Галявиев ворвался в школу и начал стрелять. Погибло девять человек: семь школьников и две учительницы, одна из которых спасла ребёнка, буквально заслонив его собой. В ноябре 2022 года началось рассмотрение уголовного дела, стрелок полностью признал вину. 13 апреля 2023 года суд вынес Галявиеву приговор, согласно которому он получил пожизненный срок. Вчера Четвёртый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил его в силе.