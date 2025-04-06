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6 апреля, 13:09

В Ленобласти, где пьяный пенсионер расстрелял соседей, нашли ещё одного убитого

«Mash на Мойке»: Число жертв стрельбы в Липной Горке выросло до четырёх

Число жертв стрельбы в Липной Горке Ленинградской области выросло до четырёх. На территории населённого пункта найдено тело мужчины с огнестрельным ранением в голову. Кроме того, обнаружена убитая собака, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

Задержание стрелявшего мужчины в Липной Горке. Видео © Telegram / Росгвардия. Северо-Западный округ

Из публикации следует, что односельчане заметили пропажу одного из соседей лишь на утро. Именно его тело не так давно обнаружили правоохранители. Вскоре подозреваемый был задержан СОБР «Гранит» Росгвардии в Ленинградской области. Правоохранители показали обстановку в доме задержанного, где царил настоящий хаос.

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Напомним, ранее стало известно, что в населённом пункте Липная Горка в Ленобласти местный житель в состоянии алкогольного опьянения застрелил нескольких соседей из охотничьего ружья. Мужчина решил таким способом разобраться со старыми конфликтами и отомстить. Изначально сообщалось о трёх жертвах. Ещё один человек оказался серьёзно ранен, но сумел выжить.

Обложка ©

Telegram / Росгвардия. Северо-Западный округ

Мария Любицкая
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