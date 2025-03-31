В Зеленограде колдун-отшельник попытался застрелить тёщу из автомата Калашникова

В Зеленограде колдун-отшельник совершил покушение на свою тещу. Он ворвался в её дом и попытался открыть огонь из автомата Калашникова, сообщает SHOT,

«Колдун» Леонид и его бывшая жена Влада. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, 60-летняя тёща Альвина и «чародей» Леонид не ладили уже десять лет. Разрыв в отношениях между ними привёл к тому, что жена «колдуна», Влада, ушла от него. Не смирившись с этим, Леонид, вооружившись автоматом АК-74, решил расправиться с тёщей.

Он попытался выманить Альвину из квартиры, отключив электричество, но вместо неё к нему вышла бывшая жена. Оттолкнув Владу, Леонид ворвался в квартиру и наставил оружие на Альвину. Однако, по счастливой случайности, произошла осечка, и выстрел не состоялся. Тесть вмешался, скрутил «мага» и вывел его из квартиры. Леонид быстро избавился от оружия и скрылся на «Лексусе», но вскоре был задержан.

Леонид России, ушедший от мирской жизни около сорока лет назад, жил в лесной хижине под Зеленоградом, называя себя императором и утверждая, что ему больше 100 лет, а также что он потомок древних хранителей Вед. Он зарабатывал на жизнь, проводя спиритические сеансы. Тринадцать лет назад к нему обратилась 17-летняя Влада, испытывавшая трудности с учёбой. Девушка, наслышавшись о «волшебнике», обратилась к нему за помощью. В итоге у них родилась тройня. Леонид не оставил Владу, собрал деньги с клиентов, купил квартиру и начал жить обычной жизнью. Но, в конечном итоге, всё закончилось трагично. Теперь Леониду грозит до 19 лет тюрьмы за покушение на убийство и незаконное хранение оружия.

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